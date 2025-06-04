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Marmaris depremi sonrası gündeme geldi: Panik atak öldürür mü?

Marmaris'teki 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün "panik atak" nedeniyle hayatını kaybetmesi, panik atağın ölüme kadar götürüp götürmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Haber Merkezi
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Marmaris depremi sonrası gündeme geldi: Panik atak öldürür mü?
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3 Haziran günü saat 02:17'de Marmaris'te yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fethiye’de yaşayan 14 yaşındaki Afranur Günlü, geçirdiği panik atak sonrası hastaneye kaldırıldı ancak genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Panik atak doğrudan öldürücü değildir"

Afranur Günlü’nün "panik atak" nedeniyle hayatını kaybetmesi, panik atağın ölüme kadar götürüp götürmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr. Öğretim Üyesi Günay Budagova, "Panik atak doğrudan öldürücü değildir" dedi. 

NTV'de yer alan habere göre Dr. Öğretim Üyesi Günay Budagova, panik atağı olan kişilerin genelde bedensel duyumlarını felaketleştirerek yorumlama eğiliminde olduğunun altını çizerken, "Atak sırasında yoğun korku yaşayan hastalar çoğu zaman acil servise başvursalar da genelde yapılan tıbbi incelemelerde bu durumu açıklayan bir bulguya rastlanmaz" dedi.

"Panik atak tanısı koymadan önce diğer tüm tanıların ekarte edilmesi gerek"

Dr. Günay Budagova, "Panik atak doğrudan öldürücü değildir, ancak kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlar alta yatan kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği için kişiye panik atak tanısı koymadan önce diğer tüm tanıların ekarte edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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