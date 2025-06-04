Ceza İnfaz Kanunu teklifi yasalaştı! Tahliyeler bugün başlıyor

Ceza İnfaz Kanunu’nda önemli değişiklikler içeren 10’uncu Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, binlerce mahkûmun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. Özellikle birden fazla suçtan mükerrer şekilde ceza almış hükümlüler, şartlı salıverme imkanından yararlanabilecek. Bu kapsamda yaklaşık 19 bin 800 kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Karar bugün yayımlanacak

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugün karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak. Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.

"Özellikle yaşlı olan mahkumlarla ilgili bir dizi düzenleme var"

Hukukçu Avukat Hadi Dündar: Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmiş olacak. Sonra tahliyelerin önü açılmış olacak. Ancak Meclis Kurulu'ndan geçtikten sonra Ceza İnfaz Kurumu'ndaki memurlar bir hazırlık içerisine girecekler. Burada hastalarla ilgili çocuklarla ilgili hamilelerle ilgili özellikle yaşlı olan mahkumlarla ilgili bir dizi düzenleme var. Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren işleme sokacaklardır.

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