Epta, proje bazlı üretimle küresel pazarda güçleniyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1984 yılında Güven Terzioğlu tarafından kurulan ve üretim kabiliyetini her geçen yıl artıran Epta Eskişehir Metal ve Kablo Sanayi, otomotiv başta olmak üzere pek çok sektöre sunduğu yüksek mühendislik içeren çözümlerle büyümesini sürdürüyor. 40 yılı aşan geçmişleriyle müşteri portföyünü genişleterek sektörde güvenilir bir iş ortağı haline geldiklerini belirten Epta Eskişehir Metal ve Kablo Sanayi Operasyonlar Yöneticisi İpek Terzioğlu Dökmeci, bugün geldikleri noktada modern üretim tesisleri ve 150 kişilik güçlü kadrosuyla uluslararası pazarda rekabet ettiklerini vurguladı. Dökmeci, “2021 yılında taşındığımız yeni üretim merkezimiz, 4900 metrekare kapalı alan ve toplamda 7000 metrekarelik bir yerleşkeye sahip. Burada beyaz eşya, otomotiv ve çeşitli sanayilere yönelik metal şekillendirme, boru üretimi, kablolama ve sert lehimleme (brazing) alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Sürekli gelişen kalite süreçlerimiz, ISO 9001 ve IATF 16949 gibi uluslararası belgelerle destekleniyor” dedi.

Otomotive özel proje çözümleri

Otomotiv sektöründe yalnızca üretici değil aynı zamanda proje ortağı rolüyle konumlandıklarını aktaran Dökmeci, üretim anlayışlarının çözüm odaklı mühendislik yaklaşımına dayandığını söyledi. Otomotiv alanında üretimini gerçekleştirdirdikleri ürünler arasında şasi ve kabin bağlantı aparatları, transmisyon ve direksiyon sistemlerine yönelik borular, klima ve egzoz sistemleri için bağlantı parçaları, valf plakaları, fren boruları, örgü kablolar ve brazing içeren komponentlerin yer aldığını dile getiren Dökmeci, “Çoğu zaman işbirliğimiz, müşteriden gelen bir teknik çizimle başlıyor. Ürünün prototipinden, ilgili test düzeneği ve üretim hattının tasarımına kadar tüm süreci kendi bünyemizde geliştiriyoruz. Tasarım aşamasındaki projelerde ise mühendislik tecrübemizi paylaşarak sürece aktif katkı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

İhracatta yeni durak Brezilya

Ürünlerinde yüksek yerlilik oranına dikkat çeken İpek Terzioğlu Dökmeci, şunları kaydetti: “Epta olarak yerli üretim anlayışını benimsiyoruz. Üretimde dar toleranslı ve karmaşık geometrilere sahip parçalarda sağladığımız mühendislik gücü, bizi pazarda farklılaştırıyor. Müşterilerimizle tasarımdan seri üretime kadar geçen tüm aşamalarda çözüm ortağı olarak hareket ediyoruz.” İhracat faaliyetlerinin 1996 yılından bu yana aralıksız sürdüğünü aktaran Dökmeci, başlıca ihracat pazarlarını Slovakya, Hindistan, Çekya, Hırvatistan ve Meksika olarak sıralarken, Brezilya’da yakın zamanda devreye alınacak yeni bir projenin de hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Yeni yatırım TÜBİTAK projesine bağlı

Gündemlerinde proje bazlı bir yatırım planı olduğunu da sözlerine ekleyen İpek Terzioğlu Dökmeci, bu sürecin TÜBİTAK destek programı kapsamında yürütülen bir Ar-Ge projesine bağlı olduğunu ifade etti. Dökmeci, “Proje onaylandığı takdirde, ilgili üretim hattı ve test altyapısına yönelik devlet destekli bir yatırım sürecine geçeceğiz. Bu yatırım, hem ürün portföyümüzü çeşitlendirmemizi hem de daha rekabetçi çözümler sunmamızı sağlayacak” dedi.

“Sektörel rekabette mühendislik gücü belirleyici”

Otomotiv sektöründe yaşanan zorluklara da değinen İpek Terzioğlu Dökmeci, maliyet baskısı ve tedarik zinciri belirsizliklerinin firmaları daha yalın ve verimli üretim süreçlerine yönelttiğini vurguladı. Artan kalite beklentileri ve sıkı teslimat programlarıyla birlikte, hammadde ve enerji maliyetlerindeki baskının sektör üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çeken Dökmeci, “Bu noktada çözüm; teknolojiye dayalı, yalın üretim süreçleri ve devlet destekli Ar-Ge yatırımlarının artırılmasıdır. Yerli üreticilerimizin bu dönüşümü gerçekleştirmesi, global ölçekte rekabet gücümüzü artıracaktır” ifadelerini kullandı.