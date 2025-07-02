Sigaraya 10 liralık vergi zammı geliyor: En ucuz sigara 80 TL olacak

Yılın ilk 5 ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 12.92 oldu. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre ekonomistler haziran ayı enflasyonuyla birlikte ilk 6 aylık ÜFE'nin yüzde 15 olmasını öngörüyor. Bu durumda sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı da yüzde 15 artacak. Böylece sigaraya en az 8, ortalama olarak da 10 lira zam gelecek.

En ucuz sigara ne kadar olacak?

En çok satan 3 büyük sigara üreticisinin ürettiği sigaraların en ucuzu 70 liradan 80 liraya çıkacak. Fiyatı orta düzeyde olan sigaraların fiyatı ise 80 liradan 90 liraya yükselecek.

Bu zammın nedeni sigara ve alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) her altı ayda bir otomatik olarak ÜFE bazında artırılıyor olması.

Vergi toplam 65 lira olacak

Sigaranın vergi sistemi biraz karışık. Sigaranın ÖTV'si nispi yani oransal olarak yüzde 50 düzeyinde. Bu verginin yanında bir de asgari maktu ve maktu vergi var. Burada asgari maktu çok önemli çünkü bu tutarın altına inilemiyor. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV, bu tutar kadar olacak. Bu oransa şu anda 1.8313 lira. Bu, her bir sigara dalından alınan vergi anlamına geliyor. Asgari maktu şu anda 20 sigaralık bir pakette 36,62 liraya denk geliyor. Bu tutar yüzde 15 artarsa rakam 42,11 liraya yükselecek.

Asgari maktu tutarı sigara fiyatının yüzde 50'sinin altına inemiyor. Yani 42,11 liralık asgari maktu vergi, en az sigara fiyatının yüzde 50'si kadar olacak. Bu rakam da 84,22 liraya denk geliyor.

Maktu vergi ise 10.50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Asgari maktu ve maktu vergi toplanınca toplam ÖTV tutarı 47,12 liradan 54,12 liraya yükselecek. Buna artan tutarın KDV'si de eklenecek. Böylece toplam vergi KDV ile birlikte en az 64,94 lira olacak.

Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre sigaralara uygulanan paket başına sabit alınan maktu vergi 8,39 TL’den 10,50 TL’ye artırılırken, fiyata bağlı nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye indirildi. 2024 yılı başından beri atılan istikrarlı adımlarla maliyetlerin fiyata katlanarak yansımasına sebep olan ve enflasyonu tetikleyen mali çarpan 7,5’ten 3,8’e düştü. Yani, artık 1 TL’lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 3,7 TL daha az yansıyor.