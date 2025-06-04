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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: İzmir'e naklediliyorum, vicdani değil

İBB'ye yönelik operasyonda tutuklu sayısı arttıkça, Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne yeni isimler gönderiliyor. Onlara yer açmak için de bazı isimler Silivri'den başka illere sevk ediliyor. Sevk edilenler arasında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da var. Çalık kararı “İzmir’e naklediliyorum. Bu karar vicdani değildir” şeklinde değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: İzmir'e naklediliyorum, vicdani değil
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Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Buğra Gökce, Resul Emrah Şahan gibi isimlerin tutulduğu Silivri 9 No’lu Cezaevi'nde tutuklu bulunan 8 kişi için İzmir’e sevk kararı çıktı.

İzmir’e gönderilecek 8 isim arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da var. Silivri 9 No’lu Cezaevi'nden 8 kişi sevk edilirken, son dalgada yeni tutuklanan 11 kişi de bu cezaevinde gönderilecek.

Çalık da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı Çalık’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Silivri cezaevinde bulunan Çalık X hesabından İzmir’e nakledildiğini şöyle duyurdu:

* İzmir’e naklediliyorum.

* Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır. Silivri’de sağlık kontrollerim düzenli olarak sürerken, hiçbir gerekçe gösterilmeden alınan bu karar vicdani değildir.

* Ama biliyorum ki gittiğim hiçbir yerde yalnız değilim. Türkiye’nin her bölgesi, her ili, her ilçesi, her köyü benim vatanımdır. Asla ama asla yılmayacağım.

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