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İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Neden bu kadar zorlaştı bu işler?

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla ilgili paylaştığı mesajda "Silivri’deki hücremden bir güzel adamın cenaze merasimini izledim. Helalleşmek zor mu hayattayken? Birbirimizi anlamak, hissetmek, konuşabilmek… Neden bu kadar zorlaştı bu işler?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Neden bu kadar zorlaştı bu işler?
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ve Levent'teki Barbaros Camii'ndeki törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya platformu X üzerinden Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’deki hücremden bir güzel adamın cenaze merasimini izledim bugün. Hep birlikte yan yana, omuz omuza saf tutmuşuz, Sırrı Süreyya Önder’i ebediyete uğurlarken.

Her görüşten, her kimlikten milletimizin evlatları, yöneticileri ve siyasetçileri olarak gür bir sesle haykırdık hislerimizi yüce Allah’ın huzurunda: “İyi bilirdik”, “Haklarımız helal olsun”…

Helalleşmek zor mu hayattayken? Birbirimizi anlamak, hissetmek, konuşabilmek…
Neden bu kadar zorlaştı bu işler?

Elbette aynı fikirde olmak şart değil. Biliriz ki farklılıklarımızla güzeliz, zenginiz. Anadolu irfanı ve hoşgörüsüdür güvencemiz.

Artık yıkmalıyız bu önyargıları, konuşabilmeli, tartışabilmeli ve en önemlisi kucaklaşabilmeliyiz yaşarken.

Eşit hissedarları olduğumuz bu cennet vatanın tüm nimetlerini adil bir biçimde paylaşabilmeliyiz.

Mücadelemiz milletimizin; huzuru, barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği, ay yıldızlı bayrak altında eşit ve hür şekilde yaşayabilmesi içindir.

Mücadelemiz “bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” yaşamak içindir.

Bu vesileyle, saygıdeğer Sırrı Süreyya Önder’e tekrar yüce Yaradan’dan rahmet diliyorum"

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