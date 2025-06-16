AK Partili İnci: Türk sporcular İran'da gece boyunca ateş altında kaldılar

İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırısına yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar ve diğer sporcular, saldırıların yaşandığı geceyi ateş altında geçirmek zorunda kaldı.

"İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sporcuların yaşadıklarını ''İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar. Sporcularımızın güvenliği için tüm imkânlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullanarak anlattı.