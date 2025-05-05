Otomotivden nisanda rekor sinyali

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Satışların mart ayıyla birlikte hareketlendiği otomotiv sektöründen, rekor sinyali geldi. Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yıllık bazda yüzde 30’un üzerinde artışla 100 bin adedi geçeceği öngörülüyor.

Yıl sonu satış tahmini 1,2 milyon adet

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), nisan ayı satış verilerini bu hafta açıklayacak. Otomotiv sektörü temsilcileri, nisan ayında satışların hızlandığına dikkat çekti. Citroen Türkiye Genel Müdürü Bora Duran, “Pazara giren yeni oyuncuların etkisiyle mart ayından sonra geçen ay da satışlar hareketliydi. Nisan ayında satışların yaklaşık 95 bin adet olduğunu tahmin ediyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın geçen yıla paralel 1,2 milyon adet seviyesinde olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Nisan'da 100 bin adeti geçmesi bekleniyor

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da, nisan ayında satışların 102 bin ila 105 bin adet arasında olduğu duyumunu aldıklarını söyledi.

EKONOMİ gazetesinin ODMD’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, nisan ayında satışların, 100 bin adedi geçeceği tahmin ediliyor. Otomotivciler, mart ayında olduğu gibi fiyatların artacağı endişesiyle alımların öne çekilmesi trendinin devam etmesinin yanı sıra pazara sunulan düşük ÖTV’li yeni elektrikli modellerin sayısının artması ve bahar aylarıyla birlikte filo alımlarının hızlanmasının piyasayı hareketlendirdiğini söyledi. Öte yandan, piyasada fiyat artışları da sürüyor. Mayıs ayında birçok markada fiyatlar yüzde 2-6 arasında zamlandı. Cardata verilerine göre, mayıs başında otomobil fiyatları ortalamada yüzde 2,5 arttı. Sektör temsilcileri, üretim maliyetlerindeki artışın bu zamlarda etkili olduğunu söyledi.