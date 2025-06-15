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Trabzon'da yaylada kaybolan 75 kişilik dağcı grubuna ulaşıldı

Trabzon'da doğa yürüyüşü yaparken sis nedeniyle yollarını kaybeden 75 kişilik gruba ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Trabzon'da yaylada kaybolan 75 kişilik dağcı grubuna ulaşıldı
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Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı ​​​​​​​Mahallesi'nin kırsal kesimine doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.

Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Grubun yeri belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 75 kişilik yürüyüş grubuna ulaştı.

"Kendilerine ulaşılan vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde dönüşe geçildi"

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Demirkapı Mahallesi'nde yürüyüş faaliyeti sırasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybeden 75 kişilik yürüyüş grubuna, başarılı arama kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşıldığı belirtildi.

Çaykara İlçe ve Uzungöl Jandarma Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, UMKE personelinden oluşan ekiplerin özverili ve hızlı arama tarama çalışmalarının netice verdiği vurgulanan açıklamada, "Kendilerine ulaşılan vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde dönüşe geçildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte görevini büyük bir fedakarlık ve titizlikle yerine getiren AFAD, UMKE, Jandarma ve tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyor, vatandaşlarımızın can güvenliğini önceleyen bu örnek çalışmadan dolayı her birini tek tek tebrik ediyoruz." denildi. 

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