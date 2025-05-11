Ekonomide bu hafta gündem yoğun: İşte takip edilecek veriler

Bu hafta ekonomi gündemi yoğun geçecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başta olmak üzere çeşitli kurumlar önemli makroekonomik verileri kamuoyuyla paylaşacak. Salı günü Mart ayına ait ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Hafta boyunca ise inşaat maliyet endeksi, ciro endeksleri, dış ticaret verileri, işgücü istatistikleri, konut satış rakamları ve bütçe gerçekleşmeleri gibi pek çok kritik veri yayımlanacak.

TÜİK, mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak

Ekonomide bu hafta birçok önemli veri takip edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) pazartesi günü mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. Aynı gün mart ayı ciro endeksleri de paylaşılacak.

Merkez Bankası mart ayına ilişkin cari işlemler hesabı verilerini paylaşacak

Salı günü ise gözler ödemeler dengesi istatistiklerinde olacak. Merkez Bankası mart ayına ilişkin cari işlemler hesabı verilerini paylaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu aynı gün 2024 yılı doğum istatistiklerini açıklayacak. Mart ayı dış ticaret endeksleri de aynı gün belli olacak.

Haftanın son iş gününde gözler, ilk çeyrek işgücü istatistiklerinde olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı da nisan ayı bütçe verilerini perşembe günü açıklayacak. Haftanın son iş gününe gelindiğinde ise gözler, ocak- mart dönemini kapsayan ilk çeyrek işgücü istatistiklerinde olacak. İşsizlik verileri Mart'ta 25 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Cuma günü nisan ayı konut satış ve motorlu kara taşıtları istatistikleri de takip edilecek.