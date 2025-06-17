  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Coğrafi işaretli Ula sarımsağı tarlalardan sofralara ulaşıyor: Yılın ilk hasadı başladı
Takip Et

Coğrafi işaretli Ula sarımsağı tarlalardan sofralara ulaşıyor: Yılın ilk hasadı başladı

Muğla'nın Ula ilçesinde coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı. Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can, dönüm başına 400-500 kilogram civarında verim aldıklarını belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Coğrafi işaretli Ula sarımsağı tarlalardan sofralara ulaşıyor: Yılın ilk hasadı başladı
Takip Et

Kızılağaç Mahallesi'nde Mehmet Karabıyık'ın tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte üreticilerle bir araya gelen Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesi üreticileri bilgilendirdi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Teknikeri Ünal Yılmaz, Ula sarımsağının aroması ve kendine has lezzetiyle kentin özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğunu, yöreye özgü ürünün tanıtımı ve korunması için çaba gösterdiklerini söyledi.Yılmaz, Ula sarımsağının kendine has kırmızımsı kabuk rengi, 10-12 adetten oluşan iri diş ve baş yapısı, kokusu, tadı ve aromasıyla farklılık gösterdiğini dile getirdi.

"Dönüm başına 400-500 kilogram civarında verim alıyoruz"

Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can ise geçen yıl coğrafi işaret alınan Ula sarımsağı üretiminde geçen yıl 6 çiftçiyle başladıkları çalışmayı bu yıl 10 çiftçiye çıkarmak istediklerini, dönüm başına 400-500 kilogram civarında verim aldıklarını kaydetti.

"Ürünün katma değerini yükseltmek için çaba gösteriyoruz"

Ürünün yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini belirten Can, "Bundan sonraki hedefimiz sözleşmeli üretime geçerek pazar kanalları oluşturmak. Ula sarımsağı birçok özelliğiyle bir şifa deposu ve protein kaynağı. Bu ürünün yerel değeri bizim için çok yüksek. Ürünün katma değerini yükseltmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından üreticiler ve ekipler tarafından sarımsağın hasadı yapıldı.

İşletmelerin stratejik pusulası: Başabaş noktasıİşletmelerin stratejik pusulası: Başabaş noktasıEkonomi

 

Ekonomi
OYAK’tan Ordu’ya stratejik yatırım
OYAK’tan Ordu’ya stratejik yatırım
Avrupa'nın ekonomide lokomotifi Almanya kronik durgunlukla karşı karşıya
Avrupa'nın ekonomide lokomotifi Almanya kronik durgunlukla karşı karşıya
TİM/Gültepe: Gümrük Birliği bu haliyle rekabete büyük engel
Gümrük Birliği bu haliyle rekabete büyük engel
Mevduat faizi indirimi beklemedi
Mevduat faizi indirimi beklemedi
İthalata dayalı hayvancılık sürdürülemez
İthalata dayalı hayvancılık sürdürülemez
Navlun, 'yarı kapalı Hürmüz'ü fiyatlıyor
Navlun, 'yarı kapalı Hürmüz'ü fiyatlıyor