Gayrimenkul Yatırım Fonlarının büyüklüğü 160 milyar liraya ulaştı

ANKARA (EKONOMİ)- Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından düzenlenen 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, “Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği” temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, dünyada ekonomik dengelerin değiştiğini, faiz yükselirken likiditenin azaldığını belirterek, yatırımcı davranışlarının da değiştiğini bildirdi.

Bu gelişmeler ışığında gayrimenkul sektöründe yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Çekici, “Bugün gayrimenkul üretmek kadar; o gayrimenkulü nasıl fonladığınız, yatırımı nasıl çeşitlendirdiğiniz, portföyü nasıl halka açtığınız konuşulmak zorunda” dedi.

Gayrimenkulün taş, toprak, beton ile değil kaynakla, sermayeyle, güvenle ve zeka ile inşa edildiğinin altını çizen Neşecan Çekici, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen zirvede, içeriğin ekonomi politikalarının merkezine oturmuş şekilde kurgulandığını aktardı.

SPK Başkanı Gönül: GYF’lerin büyüklüğü 160 Milyar TL’yi aştı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül gayrimenkul sektöründeki finansman yapısının evrilmek zorunda olduğunu, finansman çeşitlendirmenin sürdürülebilir büyüme için zorunluluk haline geldiğini bildirdi.

Özellikle GYO’ların, yatırımcılara düzenli gelir ve değer artışı potansiyeli sunmasının, bu araçların cazibesini artırdığını ifade eden Gönül, Borsa İstanbul’da işlem gören 49 GYO’nun aktif büyüklüğü 2025 yılının ilk çeyreğinde 1,3 trilyon liraya, piyasa değerinin ise 545 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Mevzuata son kazandırılan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının sayısının ise 47’ye, büyüklüğünün ise 35 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Gönül, “Tüm GYF’lerin ise 265 adet ile 160 Milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Büyük ölçekli kentsel dönüşüm ve güvenli konut projelerinin finansmanı konusunda gayrimenkul sertifikasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

İbrahim Ömer Gönül, hem yatırımcıların haklarını koruyacak hem de sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni finansal enstrümanların hayata geçirilmesi çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik: Arsa maliyetleri düşürülüyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sosyal konutun özellikle yaşanan depremlerin ardından daha kritik hale geldiğini belirterek, konut arzını artırmaya yönelik politikalara ağırlık verdiklerini söyledi.

TOKİ’nin son 20 yılda depreme dayanıklı 1.5 milyon sosyal konut inşa ettiğini dile getiren Çelik, 2028 sonuna kadar 500 bin yeni sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyeri hedefiyle çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Zirvenin keynote konuşmacısı Topkapı Üniversitesi Rektörü, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin oldu. Ardından zirve teması olan 'Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği' başlığı altında, gazeteci ve yazar Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen özel söyleşide GYODER Başkanı Neşecan Çekici konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvede Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde yürütülen “Yeni Vergi ve Temettü Rejiminin GYO ve GYF Ekosistemine Etkileri ve Halka Arz Süreçleri’ başlıklı panele, Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Ercan Alioğlu, GYODER Başkan Yardımcısı Burak Kutluğ, Özmen & Yalçın Avukatlık Kurucu Ortağı Murat Ayyıldız, Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkan Yardımcısı Selin Silahyürekli konuşmacı olarak katıldı.

Ardından moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Hasan Arslan’ın üstlendiği ‘Gayrimenkulde Yeni Yatırım Aracı: Sertifikalar ve Erişilebilirlik’ başlıklı söyleşide Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü konuşmacı olarak yer aldı.

PGYF’lerde gelişim alanları

Zirvenin öğleden sonraki oturumları, GYODER GYO Komitesi Başkanı Dr. Berra Doğaner moderatörlüğünde düzenlenen “Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarında Gelişim Alanları: Mevzuat, Süreçler ve Talep Odaklı Bakış” başlıklı panel ile devam etti. Panele konuşmacı olarak, Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer, Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Aytaç Dikmen katıldı.

Zirvenin son paneli ise “Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları Kısıtlar ve Çözüm Önerileri: Vergi, Değerleme, Sigorta” oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde PwC Türkiye Kıdemli Vergi Müdürü Birim Saran, Lâl Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ve GYODER GYF Komitesi Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Berna Sema Yiğit Sevindi konuşmacı olarak yer aldı.