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Goldman Sachs: Çin'de konut talebi zirvesinin oldukça altında

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Çin'de konut talebinin 2017'deki zirvesinin önemli ölçüde altında olduğunu değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs: Çin'de konut talebi zirvesinin oldukça altında
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Goldman Sachs, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin uzun bir emlak çöküşüyle karşı karşıya olduğunu öne sürerek, Çin'de yeni konutlara olan talebin önümüzdeki birkaç yıl boyunca piyasanın 2017'deki zirvesinin önemli ölçüde altında kalacağını söyledi.

Zirvede olduğu dönemde ekonomik faaliyetlerin yaklaşık dörtte birini oluşturan Çin'in emlak sektörü, 2021 yılında uzun süreli bir çöküşe girdi ve piyasa duyarlılığı, alıcıların zaten ödedikleri evleri teslim etmeye çalışan borç yüklü geliştiricilerin mücadeleleriyle sarsıldı.

Yatırım bankası, yeni konutlara olan talebin yılda 5 milyon adetten daha az olacağını ve 2017'deki 20 milyon adetlik zirvenin önemli ölçüde altında kalacağını söyledi.

Goldman Sachs, "Daha önceki tahminlerimiz, Çin'deki yatırım talebinin, mal sahiplerinin boş daireleri satmasıyla negatife dönebileceği ve 2015-18 hükümet öncülüğündeki gecekondu bölgelerinin yeniden geliştirilmesinin sonraki yıllarda daha az yıkımla sonuçlanacağı gerçeğini hesaba katmıyordu.Yatırım amaçlı gayrimenkul sahiplerinin öngörülebilir gelecekte (ev sahiplerine) net satıcı olması muhtemeldir" dedi.

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