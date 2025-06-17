Konkordato başvuruları zirvede: Ocak-mayıs döneminde 2.235 dosya yargıya taşındı

Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan yavaşlama ve sıkı para politikalarının etkisiyle reel sektör üzerindeki baskılar artıyor. Finansmana erişimdeki zorluklar ve iç talepteki daralma, birçok şirketi konkordato yoluna itiyor. 2025 yılının ilk beş ayında konkordato başvurularında dikkat çekici bir artış gözlemlendi.

Ocak-mayıs döneminde konkordato dosya sayısı 2.235’e ulaştı

GerçekGündem’in haberien göre, ocak-mayıs döneminde yargıya taşınan konkordato dosya sayısı 2.235’e ulaştı. Bu rakam, 2024’ün tamamındaki 3.497 başvurunun yüzde 64’üne denk gelirken, 2023 yılındaki toplam 1.516 başvurunun ise yaklaşık 1,5 katı oldu.

Konkordato takip verilerine göre, bu süreçte 967 şirket için geçici mühlet, 690 şirket için kesin mühlet kararı verildi. Mahkemeler 462 başvuruyu reddederken, 77 şirket için doğrudan iflas kararı aldı. Sadece 39 şirket konkordato sürecini başarıyla tamamlayarak tasdik aldı.

Mayısta ayında iflaslarda gözle görünür artış

Mayıs ayında iflas kararlarında belirgin bir artış gözlendi. Ay boyunca 24 şirketin iflasına hükmedildi; bu rakam, bir önceki ay olan nisan ayında kaydedilen 10 iflas kararına göre yüzde 140 artış anlamına geliyor. Aynı dönemde ret kararları da yüzde 48,3 artarak 87’den 129’a çıktı.

Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla konkordato kararlarının aylara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

İnşaat ve tekstil en kırılgan sektörler

Konkordato başvurularının en yoğun olduğu şehirler arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, onu Ankara, İzmir ve sanayi kenti Kocaeli izledi. Sektörel olarak ise inşaat ve tekstil firmaları en kırılgan alanlar olarak öne çıkıyor.

Haziran ayında konkordato ilan eden firma sayısı arttı

Haziran ayına da konkordato bakımından hızlı bir giriş yapıldı. Özellikle tekstil ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren bazı büyük üreticiler konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Aralarında Mavi, Koton ve LC Waikiki gibi perakende devlerine üretim yapan Eze Triko, Mi Triko Tekstil ve Keytex Tekstil’in yanı sıra Ekol Demir Çelik de konkordato sürecine dahil oldu.