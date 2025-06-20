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Emekliler, ekonomik refah için çağdaş bir sistem istiyor

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, ekonomik refahın artması için çağdaş bir emeklilik sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, hizmet ve prime dayalı bir yasa çıkarılmasını talep etti.

Haber Merkezi
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Emekliler, ekonomik refah için çağdaş bir sistem istiyor
Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan (solda) ile Tarsus Şube Başkanı Bülent Gözener (sağda), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e çiçek takdim etti.
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MERSİN/EKONOMİ

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, beraberindeki heyetle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Emekli sorun ve taleplerinin görüşüldüğü ziyarette konuşan Satılmış Çalışkan, iktidarın ‘Sosyal güvenliği emekli bitirdi’ söyleminin gerçeklerden uzak olduğunu söyledi. Sosyal güvenliğin ödenmeyen ve affa uğrayan primlerle büyük yara aldığını vurgulayan Çalışkan, “Sağlık sistemi de ortada. Sosyal güvenlikten para çekmek için ilaç çetesi, yoğun bakım çetesi, yeni doğan çetesi çıktı. Bu şekilde bizim paralarımızı aldılar ama bunu hiç konuşan yok, dava dosyasında bile yok. Öte yandan sadece maaş zamlarıyla emeklinin ekonomik durumu düzelmez. 2024 çok acı bir yıl oldu. Yüzde 74 zam alsak da huzurunu görmedik. Yüzde 74 az değil ama maaşlar piyasaya göre yükselmedi. Muhalefet ve iktidardan çağdaş bir emeklilik sistemi istiyoruz. Biran önce hizmet ve prime dayalı bir yasa çıkartılmalı” dedi.

Emeklilerin mevcut şartlarda rahat bir yaşam süremeyeceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise CHP’li belediyeler olarak yakından takip ettiği emekli sorunlarına ilişkin çeşitli çözümler üretmeye çalıştıklarını aktardı. Bu noktada belediyenin hizmetlerinden söz eden Seçer, gelecekte de emeklilerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.

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