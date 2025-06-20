Niğde’de yere çöp atanlara para cezası uygulanacak

Niğde Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve temizlik bilincini artırmak amacıyla 15 Temmuz’dan itibaren yere çöp atanlara para cezası uygulayacak. Şehrin çevresel geleceğini tehdit eden önemli bir sorun olan bilinçsiz çöp atma alışkanlığına karşı Niğde Belediyesi yaptırım kararı aldı.

Alınan karara göre cadde, yol, park, yeşil alanlar ve kamuya ait yerleri kirletenlere 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanacak. Niğde’nin, birçok şehre göre daha temiz bir şehir olduğunu vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kararla ilgili yaptığı açıklamada amacın vatandaşları cezalandırmak değil, farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Özdemir, "Çevremize baktığımızda aslında Niğde daha temiz bir şehir. Bunda hem vatandaşlarımızın hem de çalışanlarımızın duyarlılığı önemli bir etken. Ancak çevreyi kirletenlere karşı da adaletli davranmak adına cezai işlemleri başlatmak zorundayız. Şu anda farkındalık çalışmaları kapsamında sosyal medya ve billboardlar üzerinden yoğun bir bilgilendirme yapıyoruz. 15 Temmuz’a kadar duyuruların sürecek ve ardından cezaların net bir şekilde uygulanacak" dedi.

Bin 200 belediye personeli sahada takipte olacak

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yanı sıra, belediyeye bağlı tüm personelin çevreyi kirletenleri tespit konusunda görevli olacağını açıklayan Özdemir, "Zabıta üniforması olması şart değil. Bin 200 belediye çalışanımız var. Görülen kirlilik anında fotoğraflanarak zabıtaya bildirilecek. Amacımız ceza kesmek değil, toplumsal alışkanlığı değiştirmek" diye konuştu.

Yeni kamera sistemleriyle denetim güçleniyor

Özdemir, "Belediyeye ait kamera sistemlerinin sayısı da artırılıyor. Çocuk parklarında tamamlanan kamera kurulumlarının yanı sıra, ana caddelere de yeni kameralar yerleştirilecek. KGYS sisteminin entegre edilip edilmeyeceği ise ilgili kurumlarla yapılacak görüşmeler sonrası netleşecek" diyerek, "Niğde’nin temizliği sadece belediyenin değil, tüm halkımızın ortak sorumluluğudur. Her birey çevresine saygı göstererek şehrini temiz tutmalıdır" diyerek vatandaşların da desteğini istedi.

Ceza uygulamasının bilinçsiz çöp atma alışkanlığını kırmak için oldukça etkili olacağına inanan vatandaşlar da para cezasının faydalı olacağını söylediler.