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Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, İsrail-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde piyasaları etkileyen İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırılarını değerlendiren Bayraktar, Türkiye'nin İran'dan 2019'dan bu yana herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirtti.

Bakan Bayraktar, İran'dan sadece doğal gaz ithal edildiğine dikkat çekerken, doğal gaz fiyatlarında da yükseliş olabileceğini belirterek, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" dedi.

“Biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz"

Bayraktar, "Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım” derken, burada etkinin makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olabileceğini belirterek şunları ekledi:

“60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gidebilir. Doğal gazda ve arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. Biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz.”

Bakan Bayraktar, bu süreçte Gabar'daki petrol rezervinin bir alternatif olup olmayacağına yönelik Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 8'inin bu bölgeden karşılandığını belirtti.

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