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TPAO'nun 2 sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Kırklareli ve Edirne'deki kara sahalarında sahip olduğu petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl daha uzatıldı.

Haber Merkezi
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TPAO'nun 2 sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Kırklareli ve Edirne'de bulunan 2 ayrı petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfine istinaden 7 Ağustos'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

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