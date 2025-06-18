Bursalı firmalar global ayak izini satın almalarla güçlendiriyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursalı sanayi firmaları, küresel pazarlarda yalnızca üretim değil, marka satın alımlarıyla da dikkat çekiyor. Yatak ve ev tekstili makinelerinde dünya çapında bilinen Elektroteks, 152 yıllık Alman devi Mammut’u bünyesine katarak Avrupa'daki varlığını güçlendirdi. Aynı şekilde, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kutluk Group da 219 yıllık döküm devi Teutoguss’u satın alarak Almanya’daki üretim kapasitesini katladı. Diğer yandan, yeni tesis yatırımları da Türk sanayisinin küresel çapta ne denli stratejik adımlar attığını gözler önüne seriyor. Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, bu hamlenin yalnızca bir satın alma değil, aynı zamanda bir vizyon yatırımı olduğunu vurguladı. Güler, “Mammut sadece yatak değil, ev tekstilinde de tanınan ve tercih edilen bir marka. Satın alım sonrası Almanya’daki 50 kişilik ekip artan bir motivasyonla çalışmaya devam ediyor. Biz de Ar-Ge gücümüz ve satın alma avantajlarımızla kaliteyi artırırken maliyetleri yüzde 30 düşürecek sistemleri devreye almaya başladık. Bu motivasyonla Mammut’u daha da yukarı taşıyacağız” diye konuştu. Osman Güler, bu yıl Mammut olarak katıldıkları iki uluslararası fuardan da çok güçlü talepler aldıklarını, özellikle tam otomasyonlu yorgan üretim makinelerine ciddi talep geldiğini, muhtemelen 2026 sonunda tam otomasyonlu yorgan üretim makinelerinin üretimine de başlayacaklarını duyurdu.

219 yıllık Alman devi Bursalı oldu

Bir süredir Almanya’da döküm firması almak için görüşmelerini sürdüren Kutluk Group, 1806’da üretime başlayan Alman markası Teutoguss’u satın aldı. Markanın yanı sıra 45 bin metrekare alan üzerine kurulu 18 bin metrekarelik bir fabrikadan oluşan tesisi de bünyesine kattıklarını söyleyen Kutluk Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutluk, “İhracat hedeflerimizi destekleyecek bu satınalma ile marka bilinirliği konusunda da önemli bir eşiği aştık” dedi. Üretim tesisinin parçada 10 ton dökme yetkinliğine sahip olduğunu belirten Kutluk, “Tek vardiyada aylık 250 ton döküm kapasitesi ile önemli bir hacmi olan Kutluk Teutoguss ikinci vardiya ile 400 tona çıkacak potansiyele sahip. 3 yıllık projeksiyonda fabrika binasına yatırımımız da sürecek. GES ve çatı projeleri başta olmak üzere 3 yılda 3 milyon Euro gibi ilave bir yatırım ile üretim alanımızı güçlendirip kalite odaklı süreçlerimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacağız” diye konuştu.

Tesis yatırımları da sürüyor

Bursalı firmaların marka satın almalarının yanı sıra yurt dışındaki yatırımlarını da güçlendirdikleri gözleniyor. Son olarak Bursa'da faaliyet gösteren dünyanın önde gelen rezistans üreticilerinden Şahterm Şirketler Grubu, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te fabrika temeli attı. Üsküp Serbest Bölgesi’nde 30 bin metrekare alanda ilk etapta 25 milyon Euro yatırımla kurulacak fabrikada ayda 1 milyon adet rezistans üretilecek. Romanya’daki yapılanmasını büyüten ve iki tesiste üretim yapan Beyçelik Gestamp, burada hem pres-montaj hem de elektrikli araçların en kritik parçası olan batarya grubuna yönelik üretimler yapıyor.

Cezayir ve Romanya yatırımları ile yurtdışında yapılanmaya başlayan Erkurt Holding de yeni yatırımını stratejik konumuyla dikkat çeken Fas’ta planlıyor. 2026 yılında temelinin atılması planlanan tesis, 2027 itibarıyla üretime başlayacak.