Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan Google’a “gücü kötüye kullanma” soruşturması

ANKARA (EKONOMİ)- Rekabet Kurumu, Google’ın Performance Max kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Google’ın 2021 yılında tanıttığı kısaca PMAX olarak bilinen kampanyanın, reklamverenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanya üzerinden erişme imkânı sunan hedef odaklı bir reklam modeli olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada yapılacak soruşturmada; Google’ın PMAX isimli reklam kampanyası aracılığıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklamverenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediğinin değerlendirileceği belirtildi.