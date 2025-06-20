Sağlık hizmeti ihracatı 3 milyar dolara ulaştı

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı 2024 yılı sağlık hizmeti ihracatı verilerini açıkladı. Buna göre geçen yıl tedavi amacıyla yurt dışından gelen 1.5 milyon kişiden toplam 3 milyar dolar gelir elde edildi.

Bakanlık verilerine göre 2012-2024 döneminde sağlık turisti sayısının 6 kat, bu kalemdeki gelirin ise 4 kat arttı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ekonomik ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşma arayışlarının sağlık turizminde önemli rol oynamakla birlikte, küresel sağlık turizmi pazarının son yıllarda tüm dünyada gelişmesine olanak tanıdığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye’nin sağlık turizmindeki hedef destinasyon imajını güçlendirmek adına çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, bu alanda uluslararası markalarla ülke olmanın amaçlandığı kaydedildi.

Sağlık turizmi teşvikinde ilave 10 puan

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hizmetler İhracatı Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçen “Heal in Türkiye” (healinturkiye.gov.tr) web portalında, sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 201 kurum yer alıyor.

“Heal in Türkiye” portalına üye kuruluşlarının, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine verilen destek, 1 Haziran 2025’ten itibaren 10 puan artırılarak uygulanacak.

Buna göre destek oranı hedef ülkeler dışındaki ülkelere yönelik yapılacak faaliyetlerde yüzde 60 yerine yüzde 70, hedef ülkelere yönelik faaliyetlerde ise yüzde 70 yerine yüzde 80 olarak uygulanacak.

Bakanlığın sağlık turizmi desteklerinden 2012-2024 yılları arasında 1701 firma yararlandı.

Öte yandan TURQUALITY kapsamında sağlık turizmi sektöründen 15 firma desteklenirken, 5 tane de Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi sürdürülüyor.