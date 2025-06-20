  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sağlık hizmeti ihracatı 3 milyar dolara ulaştı
Takip Et

Sağlık hizmeti ihracatı 3 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı verilerine göre sağlık hizmeti ihracatı 3 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl 1.5 milyon yabancı tedavi için 3 milyar dolar harcadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık hizmeti ihracatı 3 milyar dolara ulaştı
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı 2024 yılı sağlık hizmeti ihracatı verilerini açıkladı. Buna göre geçen yıl tedavi amacıyla yurt dışından gelen 1.5 milyon kişiden toplam 3 milyar dolar gelir elde edildi.

Bakanlık verilerine göre 2012-2024 döneminde sağlık turisti sayısının 6 kat, bu kalemdeki gelirin ise 4 kat arttı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ekonomik ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşma arayışlarının sağlık turizminde önemli rol oynamakla birlikte, küresel sağlık turizmi pazarının son yıllarda tüm dünyada gelişmesine olanak tanıdığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye’nin sağlık turizmindeki hedef destinasyon imajını güçlendirmek adına çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, bu alanda uluslararası markalarla ülke olmanın amaçlandığı kaydedildi.

Sağlık turizmi teşvikinde ilave 10 puan

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hizmetler İhracatı Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçen “Heal in Türkiye” (healinturkiye.gov.tr) web portalında, sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 201 kurum yer alıyor.

“Heal in Türkiye” portalına üye kuruluşlarının, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine verilen destek, 1 Haziran 2025’ten itibaren 10 puan artırılarak uygulanacak.

Buna göre destek oranı hedef ülkeler dışındaki ülkelere yönelik yapılacak faaliyetlerde yüzde 60 yerine yüzde 70, hedef ülkelere yönelik faaliyetlerde ise yüzde 70 yerine yüzde 80 olarak uygulanacak.

Bakanlığın sağlık turizmi desteklerinden 2012-2024 yılları arasında 1701 firma yararlandı.

Öte yandan TURQUALITY kapsamında sağlık turizmi sektöründen 15 firma desteklenirken, 5  tane de Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi sürdürülüyor.

İngiltere'de perakende satışlarda son 2 yılın en büyük düşüşüİngiltere'de perakende satışlarda son 2 yılın en büyük düşüşüKüresel Ekonomi
Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladıBorsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladıBorsa Haberleri
Ekonomi
Net UYP'de açık arttı!
Net UYP'de açık arttı!
Hasankeyf'te tescilli mehina sarımsağının hasadı gerçekleştirildi
Hasankeyf'te tescilli mehina sarımsağının hasadı gerçekleştirildi
Transatlantic Petroleum'un petrol işletme ruhsatı 57 yıl sonra TPAO'ya geçti
Transatlantic Petroleum'un petrol ruhsatı 57 yıl sonra TPAO'ya geçti
Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor
Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak
TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı
TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı