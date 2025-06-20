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İngiltere'de perakende satışlarda son 2 yılın en büyük düşüşü

İngiltere'de perakende satışlar 2023'ten bu yana en büyük aylık düşüşü gösterdi.

Haber Merkezi
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İngiltere'de perakende satışlarda son 2 yılın en büyük düşüşü
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İngiltere'de perakende satış hacimleri, alışveriş yapanların bir önceki ay gıda, yazlık giysiler ve ev tadilatları için harcama yapmasının ardından talebin düşmesiyle geçen ay Aralık 2023'ten bu yana en keskin düşüşünü kaydetti.

Ulusal İstatistik Ofisi, perakende satış hacimlerinin mayıs ayında yüzde 2,7 oranında düştü. Ekonomistler yüzde 0,5 düşüş bekliyorlardı.

Satış hacimleri bir önceki yıla göre yüzde 1,3 oranında düşerek Nisan 2024'ten bu yana en büyük düşüşü yaşadı ve yıllık yüzde 1,7'lik satış büyümesi tahmininin oldukça altında kaldı.

Nisan ayı verileri, yılın bu dönemi için alışılmadık derecede güneşli havanın talebi artırmasının ardından güçlü bir satış büyümesi göstermiş ve cuma günü erken saatlerde açıklanan haziran ayı GfK tüketici duyarlılığı verileri, bu yıl şimdiye kadarki en yüksek duyarlılığı göstermişti.

Ancak perakendecilerden gelen raporlar daha karışık oldu. İngiliz Perakende Konsorsiyumu bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, müşterilerin yaz alışverişlerinin çoğunu bir ay önce yapmaları nedeniyle mayıs ayında satış büyümesinin keskin bir şekilde yavaşladığını söyledi.

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