TÜRKONFED ve SPK’dan KOBİ’lerin finansal okuryazarlığını artıracak protokol

Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında, KOBİ’lerin finansal okuryazarlığının artırılması ve bu konudaki bilincin artırılmasına yönelik eğitimler vermek üzere bir iş birliği protokolü imzalandı. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ev sahipliğinde, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in katılımıyla düzenlenen törende başta Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İZSİAD Danışma Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ile İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz başta olmak üzere kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri yer aldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül arasında imzalanan üç yıllık protokol kapsamında TÜRKONFED çatısı altındaki 31 federasyon ve ulusal-uluslararası 340 derneğin üyelerine eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu federasyon ve derneklere bağlı 100 bini aşkın şirket bulunuyor. Türkiye’deki hane halkını kapsayıcı şekilde finansal bilgi, davranış ve tutumlarını geliştirecek eğitimler; aile bütçesi yapma, finansal/finansal olmayan riskleri yönetme, finansal planlama yapabilme becerisi kazandırma, finansal piyasaları anlama ve finansal karar verebilme gibi konuları kapsayacak.

Süleyman Sönmez: Bu protokol, güçlü Türkiye vizyonuna uzanan örnek bir model

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, açılış konuşmasında sivil toplum ile kamu iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Sivil toplumun dinamizmi ve sahaya yayılım gücü ile kamunun rehberliği ve kaynakları, ülkemizin kalkınması açısından doğal bir tetikleyicidir. Bu protokolü güçlü Türkiye vizyonuna uzanan örnek bir model olarak görüyoruz” dedi. İş insanlarının önündeki en büyük engellerin finansman, yüksek çalışan maliyetleri ve yetenekli iş gücü açığı olduğunu söyleyen Sönmez şöyle devam etti; “İş dünyasıyla ilgili konuların ucu bir şekilde finansmana dokunuyor. Finansmana erişimi hep kaynak eksikliğiyle ilişkilendiriyoruz ancak bu kaynakların doğru anlaşılması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi de bir o kadar önemli. Finansal okuryazarlığın sınırlı olması, şeffaf bilanço hazırlama becerilerinin eksikliği gibi nedenlerle birçok KOBİ, finansal kuruluşların gözünde ‘riskli’ kategoride yer alıyor. Bu eğitimler, işletmelerin finansal imkanları daha iyi tanımasını, doğru zamanda doğru kaynağa başvurmasını ve finansal sağlığını daha uzun vadeli şekilde planlayabilmesini sağlayacak” dedi.

“Diplomasi ve güçlü ekonomi, risklere karşı dirençli kalmamızı sağlar”

Dünyada yaşanan gelişmelerin ekonomik kırılganlıkları artırdığına da işaret eden Sönmez, “Jeopolitik risklerin merkezinde yer alan bir coğrafyada, İsrail ve İran arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın telefon diplomasisi aracılığıyla yürüttüğü girişimler, bölgesel çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlandırma ve barışın tesisi yönündeki kritik çabalardır. Diplomasinin yanı sıra güçlü ve üretken bir ekonomi de hem yakın çevremizdeki hem de daha geniş coğrafyamızdaki risklere karşı dirençli kalmamızı sağlar” açıklamasında bulundu.

İbrahim Ömer Gönül: Manipülatif paylaşımlara karşı temkinli olunmalı

Geçen yıl 14 milyar dolarlık ihracatla ekonomiye katkı sağlayan İzmir’in sanayi ve ihracattaki büyük performansını sermaye piyasalarında da gösterdiğini söyleyen SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasasında İzmir’den 43 firma olduğunu, bu sayının katlanarak artmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

SPK’nın, sermaye piyasası düzenlemesi ve denetlenmesi için Türkiye’nin ilk üst kurulu olduğunu dile getiren Gönül, "Piyasaların sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve yatırımcının bilgilendirilmesini misyon edindik. Ülkemizdeki her kesimi, ulaşılabilir finansal bilgi ile donatmak ve kavramlar hakkında farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü ilan edildi. Biz de koordinatörüyüz” şeklinde konuştu. Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile hatalı ve manipülatif paylaşımların kaçınılmaz olduğuna da değinen Gönül, bu durumun vatandaşların doğru karar almasını etkilediğini belirterek, “Bu konuda temkinli ve dikkatli olunmalı. Borsada tasarruflarını değerlendirenlerin finansal okuryazarlıklarını artırmak için hazırladığımız kamu spotu 60 milyonun üzerinde görüntülendi. Aynı zamanda 22 Mayıs 2024 tarihinde Finansal Okuryazarlık platformunu da hayata geçirdik. Platform, iş insanlarının ve özellikle gençlerin eğitilmesi konusunda gelişmeleri önemli noktaya taşıdı. Bunların dışında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik protokoller yapıyoruz" dedi.

Gönül, konuşmasının ardından SPK'nın şirketlerin finansmana erişiminde oynadığı rolü anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Semiha Güneş: Halka arz, iş dünyamız için gereklilik haline geldi

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, mevcut ekonomik koşullar dolayısıyla yatırım yapmak isteyen sanayicilerin de işletmesini büyütmek isteyen girişimcilerin de hem finansman bulma hem de o finansmanı sürdürülebilir kılmakta zorlandığını belirtti. Özellikle ihracat odaklı üretim yapan sektörlerin ciddi anlamda desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Güneş, “Sektörel bazlı teşvik paketleri, kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak düşük faizli yatırım ve işletme kredileri, kredi garanti fonlarının kapsamının genişletilmesi gibi adımlar, üretimin devamlılığı ve istihdamın korunması için hayati önem taşıyor. Öte yandan geleneksel finansman yöntemlerinin dışında, sermaye piyasalarına açılmak ve halka arz yoluyla finansmana erişim sağlamak da alternatif bir kaynağın yanı sıra şeffaflık, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik gibi uzun vadeli kazanımları beraberinde getiriyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket ve bunun yanında yatırımcı sayısı son yıllarda rekor seviyelere ulaştı. Bu da iş dünyamız için bu yöntemin artık bir alternatif değil, bir gereklilik haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

Hüseyin Cengiz: Finans, insanlara umut yaratma sanatıdır

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde üretim yapmanın, ticaretin ve istihdam sağlamanın ciddi bir cesaret gerektirdiğini vurgulayarak, “Finansal okuryazarlık sadece hesap bilmek değil; riskleri öngörebilmek, doğru zamanda doğru kaynağa yönelmek ve bir şirketin yarınını bugünden planlayabilmektir. Finans, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Robert Shiller’in dediği gibi, insanlara umut yaratma sanatıdır.” ifadelerini kullandı. Cengiz, halka arz konusunun yalnızca bir finansal araç değil, aynı zamanda şeffaflık, hesap verilebilirlik ve vizyon beyanı olarak tanımladı. Borsa İstanbul’da kurulacak Girişim Sermayesi Pazarı’na dair umutlarını paylaşan Cengiz, bu yeni alanın orta ölçekli işletmelere üretim, ihracat ve teknoloji yatırımı açısından can suyu olacağını belirtti.

Devlet desteklerinin önemine de değinen Cengiz, “Geçen haftalarda açıklanan 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı' önemsiyor ve destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki fabrika bacaları ve evdeki ocak aynı anda tüter” dedi. Cengiz, konuşmasını “İZSİAD olarak bilgiye, birliğe ve vicdana yaslanan bir iş dünyası inşa etmenin gayreti içinde olmaya devam edeceğiz” diye bitirdi.

Açılış konuşmaları ve SPK Başkanı Gönül’ün sunumunun ardından SPK Baş Uzmanı Doç. Dr. Yener Coşkun da finansmana erişimle ilgili bir sunum yaptı.