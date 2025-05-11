Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 21:58 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.49 kilometre olarak belirlendi.