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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde  deprem meydana geldi. Depremin saati 21:58 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.49 kilometre olarak belirlendi.

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