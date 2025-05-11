Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 21:58 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.49 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 11, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2025-05-11
Saat:21:58:26 TSİ
Enlem:38.26889 N
Boylam:38.19611 E
Derinlik:10.49 km
Detay:https://t.co/1NanZJWlBR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi