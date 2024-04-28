Bozdoğan-30 operasyonunda 147 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Bozdoğan-30 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından 19 ilde, emniyet tarafından ise 15 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Bozdoğan-30” operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüphelinin yakalandı açıkladı.

Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Adıyaman, Ağrı, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da; Emniyet Müdürlüklerince de İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda; çok sayıda ruhsatsız tabancaya, çok sayıda av tüfeğine, plastik el bombası, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu söyledi.