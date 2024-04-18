Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Nisan 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Nisan perşembe TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 18 Nisan 2024
- 07:00 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 18 Nisan 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 13:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 22:00 ‘’Fenerbahçe – Olympiacos’’ Konferans Ligi
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:15 Aramızda Kalsın
NOW yayın akışı 18 Nisan 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:15 Gaddar
- 02:45 Yabani
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 18 Nisan 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 23:00 Kızılcık Şerbeti
- 02:15 Sandık Kokusu
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 18 Nisan 2024
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:20 Kuruluş Osman
- 04:00 Mutfak Bahane
- 05:50 Safir
STAR TV yayın akışı 18 Nisan 2024
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 18 Nisan 2024
- 06:00 İncir Ağacı
- 07:10 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:35 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kül Masalı
- 00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 02:45 Gönül Dağı
- 04:55 Lingo Türkiye