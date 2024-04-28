Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Nisan 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Nisan pazar TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 28 Nisan 2024
- 07:00 Oğlum Osman (Yerli Sinema)
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 İnci Taneleri
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 5N1K
- 05:00 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 28 Nisan 2024
- 07:00 Tuzak
- 08:00 Türkiye’nin Doktorları
- 09:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Çarkıfelek
- 01:15 Son Karar
- 02:30 Gençlik Rüzgarı
- 03:15 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 28 Nisan 2024
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13:00 Kirli Sepeti
- 16:00 Kızıl Goncalar
- 19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kirli Sepeti
- 23:45 Kızıl Goncalar
- 02:45 Senden Daha Güzel
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 28 Nisan 2024
- 08:00 Arım Balım Peteğim
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Japon İşi
- 15:00 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Atla Gel Şaban
- 21:45 Kapıcılar Kralı
- 23:30 Bahar
- 02:30 Kapıcılar Kralı
- 03:45 Atla Gel Şaban
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 28 Nisan 2024
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:20 Ateş Kuşları
- 15:40 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:00 Ateş Kuşları
- 05:40 Safir
STAR TV yayın akışı 28 Nisan 2024
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Sakla Beni
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:15 Yalı Çapkını Ömer
- 16:15 Ömer
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
- 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
- 23:30 Ömer
- 02:00 Aramızda Kalsın
- 04:00 Türk Müziği
- 05:30 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 28 Nisan 2024
- 05:40 Bir Sevdadır
- 08:35 Kara Ağaç Destanı
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Biraz Kül Biraz Duman
- 13:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:15 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
- 00:15 3’te 3
- 01:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 04:05 3’te 3
- 05:10 Biraz Kül Biraz Duman