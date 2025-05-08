CHP Grup Başkanvekili Emir: İmamoğlu ile bu ülkede adalet isteyen milyonların kalbi birlikte atıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasına tepki gösterdi

"Siz yok saydığınız halka çoktan yenildiniz"

Emir, X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak halkın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu unutturacağınızı, sesini kısacağınızı, ekonomik ve toplumsal tepki etkileri bitireceğinizi mi sanıyorsunuz? Kazandığı seçimleri, diplomasını iptal ettiğiniz, tutuklattığınız Ekrem İmamoğlu ile bu ülkede adalet isteyen milyonların kalbi birlikte atıyor. Siz yok saydığınız halka çoktan yenildiniz."