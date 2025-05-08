CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

"Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

''16 milyon İstanbullu'nun başkanı olmasını engellemeye kalkmıştınız, ikinci seçimde vurdu geçti. Şimdi de 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Yine sandıkta vurup geçecek! Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur. Talimatlı yargı kararlarıyla darbeye devam ediyorsunuz ama nafile! Ne engellemeleriniz ne de hesap kapatmalarınız yetmeyecek.''