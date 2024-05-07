CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 gün önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir görüşme yapmıştı.

CHP lideri Özel, Erdoğan ile görüşmesinden beş gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Basına kapalı olarak TBMM'de gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

Özel’e Bahçeli’nin makam odasının kapısına kadar CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ile bazı CHP milletvekilleri eşlik etti. Bahçeli, Özel’i karşılarken yanında Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis İdare Amiri Sermet Atay ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay vardı.

Bu ziyaret MHP ve CHP liderleri arasında 7 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.

Temas öncesi ziyaretin amacının 'CHP’nin toplumdaki kutuplaşmaya karşı siyasette yeniden diyalog zeminini korumayı kendine misyon edinmesi olduğu' belirtilmişti.

Açıklamayı Özel yapacak

Görüşmenin ardından Bahçeli, açıklamayı Özgür Özel'in yapacağını söyledi.

Görüşme MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, Osman Kavala açıklamalarından dolayı Özel'i sert sözlerle eleştirmesinin ardından gerçekleşiyor.

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