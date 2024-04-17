CHP'den Erdoğan'a seçim yanıtı: Bu hesapları doğru yapsaydı bugün ekonomi de bu durumda olmazdı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinin önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yerel seçimlerin Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandığına ilişkin sözlerini anımsatan Başarır, "Belki bu hesapları doğru yapsaydı bugün ekonomi de bu durumda olmazdı. Merkez Bankası da bu kadar zarar etmezdi. Seçim sonuçlarından çıkarılacak en büyük ders, birinci parti olduğuysa vay halimize." ifadesini kullandı.

Başarır, 31 Mart'ta emekli, işçi, öğrenci ve çiftçilerin sandıkta yaptığı uyarının dikkate alınarak parlamentonun ona göre çalıştırılması gerektiğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı derhal tahliye edilsin

Antalya'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliye edilmesi gerektiğini savunan Başarır, "Onun da sorumluluğu, cezası yeni seçilmiş 30 yıl sonra kazanmış olduğumuz Kepez'e kesildi. Neden? Tam bir rezalet tam bir hukuk skandalı verilen karar. Meclis'ten de sesleniyorum seçilmiş belediye başkanımızı derhal tahliye edin halkın iradesine mahkeme kararıyla darbe yapmayın." ifadelerini kullandı.

Başarır, yerel seçime verilen aranın ardından Meclis'in çalışmalarına başladığını anımsatarak, siyasi parti gruplarına emeklilerin ve halkın gerçek sorularına çözüm bulma önerisinde bulundu.

Belediyeler borçla devralındı

CHP Grup Başkanvekili Başarır, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerin borçlarına ilişkin nasıl bir çalışma yapıldığına ilişkin soru üzerine Başarır, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 11 milyar lira, Sancaktepe Belediyesinin 2 milyar lira Kütahya Belediyesinin 1,7 milyar lira ve Gölbaşı Belediyesinin 1,6 milyar lira borç ile devralındığını söyledi.

Başarır, "İnanılmaz bir borç yükü var. Bir belediyeyi yöneten bir kişinin bir kamu sorumluluğunun olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bizim belediyelerimizde belediye başkanlarımız jakuzi kullanmaz, lüks makam arabaları kullanmaz. Bu partinin ne belediye başkanı ne milletvekili halk açken ıstakoz yiyip resim vermez. Ne kadar borçla aldığımızı 5 yılın sonunda bu borcun ne kadarını ödediğimizi ne hizmet ettiğimizi yurttaşlarımızla paylaşacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki Filistin davasına ilişkin sözlerine de değinen Başarır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üzülerek söylüyorum ki onun Filistin davası bir ticari davaya dönüşmüş durumda. Nereden bunu biliyoruz? Bu Meclis'teki partilerin hepsi İsrail ile ticaretin kısıtlanması konusunda araştırma önergeleri verdi. Kürsüye yürüdüler, 'iftira atıyorsunuz' dediler. 'Hamas, Kuvayimilliye' diyorsun. Kuvayimilliye'nin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Eğer Kuvayimilliye diyorsan Atatürk aklına gelecek. Atatürk aklına geliyorsa tam bir milli mücadele aklına gelecek. Filistin konusunda nereniz milli, nereniz samimi? Kısıtladık dediğiniz ilişkileri topluma açıklayın ondan sonra Kuvayimilliye kelimesini ağzınıza alın."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak sisteminin yeniden gözden geçirilmesine ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine de Başarır, "Güzel bir tespit. Hukukun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyuşmadığını söyledik. Farkında olmadan Sayın Bahçeli doğru bir şey tespit etmiş. Bu sistemin hukukla örtüşmediğini biz zaten söylüyoruz." dedi.

İki genel başkan ülkenin sıkıntılarını görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinin hatırlatılması üzerine de Başarır, görüşmeye ilişkin kendisine ulaşan bir takvimin olmadığını söyledi.

Başarır, şunları kaydetti:

"Evet konuşulacak çok şey olmalı. Ülkenin temel sorunları. Emeklilik, yoksulluk, geçim sıkıntısı, işçiler, atanamayan öğretmenler... Ülkenin temel sorunları. Önceleri iktidar ve muhalefet bunları konuşabiliyordu. Bunları tartışabiliyordu. Bu ülkenin istihbaratının başındaki kişi muhalefete gelip bilgi verebiliyordu. Bunların hepsinden uzaklaştık. Biz, bu ülkeyi seviyoruz. Ayrıştırmadan, bölmeden, ayırmadan. Bu ülkenin huzur içerisinde yönetilmesini ve yaşamasını istiyoruz. Seçimde gördüklerimizi, sokakta gördüğümüz sıkıntıyı kendisine Genel Başkanımız anlatacaktır, uyarılarını yapacaktır. Bunun doğru olduğunu söylüyoruz. Biz grup başkanvekilleri, milletvekilleri düşman değiliz. Genel başkanlar da görüşür. Yeter ki çok temel sıkıntıları insanlarımızın çözülsün."