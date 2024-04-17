Erdoğan, AK Parti'de değişimin sinyalini verdi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Ağırlıklı olarak 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerle ilgili değerlendirmeler yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri, son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz.

- Katılım oranının düşüklüğü partimizin oy oranını da etkiledi. Mayısta sandığa gidenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmekten imtina etti.

- 31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 1400 belediyenin yüzde 54,3’ü Cumhur İttifakı'nca yönetilecektir.

"YSK son noktayı koymuştur"

- CHP’nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK son noktayı koymuştur. Önümüzdeki dönemde Hataylı kardeşlerimize teşekkürümüzü bizzat ifade edeceğiz.

- Yerel iktidar-merkezi iktidar diye ikili yapı ihdas etmeye çalışanların söylemleri demlendikleri ortaklarına diyet ödeme hamlesi değilse ham bir hayaldir.

- 81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir.

Değişim mesajı

- Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okumalıyız. Bu muhasebeyi yapmak, gerektiğinde canı pahasına yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir.

- Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

- Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz.

- Bu seçim sonuçlarını bir fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları gayet iyi biliyoruz. Eleştiri özeleştiri tamam ama AK Parti teşkilatını özeleştiri maskesi altında hırpalamaya çalışanlara da asla müsaade etmeyiz. Medyadan sosyal medyadan AK Parti'ye ayar vermeye çalışanlara rıza göstermeyiz. Burada muhalefete de ekmek çıkmaz. Bugünden itibaren halkımızın içine gireceğiz başımız dik şekilde milletimize hizmeti sürdürüceğiz. Bu harekette şımarıklık olmaz.

- Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz, heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri.

Enflasyonla mücadele

- Artık seçimin de olmadığı önümüzdeki 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız.

"Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur"

- Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur.

- Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız.

- Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim.

- Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler.