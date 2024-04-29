3 ülkenin Türkiye'den vize başvurularını durdurduğu iddia edildi

Schengen vizesinde yüzde 20'ye yaklaşan ret oranı ile Türkiye, Avrupa'dan tarih boyunca en fazla ret yediği başvuru takvimini geçirirken, yaşananlara rağmen AB ülkelerine yönelik talep kesilmiş değil.

Halk TV’de yer alan habere göre; İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru talepleri nedeniyle ilerleyen haftalarda hiçbir boşluk olmadığını belirterek Mayıs ayının sonuna kadar yeni randevuları kapattı. Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşlar, daha uygun randevu tarihi veren ülkelere yönelirken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik kısa süreli vize uygulaması da yeni başvuruların yığılmasına neden oluyor.

Schengen Bölgesi'nde bulunan ülkeler, Türk vatandaşlarına genel olarak yalnızca 2 aylık süreyle vize verirken, bu vizeleri yenilemek isteyen vatandaşların talepleri de yeni randevu alınmasını imkansız hale getiriyor.