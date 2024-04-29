Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'Lütfen toplumu germeyin' diyerek deprem uyarısı yaptı

Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan benzer yönde mesajlar vermeye devam ediyor.

Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından sabaha karşı 04.03’te bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin kamuoyunu uyaran basın yayın kuruluşlarını eleştirdi.

Ahmet Ercan, bazı ajansların sürekli olarak “İstanbul’da ha bugün ha yarın deprem olacak” haberleri yaptığını belirterek, büyük İstanbul depremine yönelik beklentinin bilimsel tabanı olmadığını öne sürdü.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

"Bazı ajanslar sürekli olarak 'İstanbul'da ha bugün ha yarın deprem olacak' haberi yapıyorlar. Bunların hiçbirinin bilimsel tabanı, kanıtı, ayrıca haber niteliği yoktur. Lütfen toplumu germeyin. Yararı yok."

“Her gün deprem olacak demeye gerek yok. Halk ile yönetenlerin deprem bilinci var. Ancak, halkçı, yetkin yönetim, halkın yaşam güvencesi için yatırım, halkın kendi evini güçlendirecek durumu var mı? Asıl soru bu? Batı’da buna toplumcu devlet deniyor."