Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)
Ons altın fiyatı, kritik Fed haftasına kayıpla başlarken, gram altın fiyatı da ons altındaki düşüşle geriliyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 29 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, kritik haftaya negatif başladı. Küresel piyasalar, yarın başlayacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandı. Karar metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında verilecek mesajlarda, para politikasına ilişkin ipuçları aranacak. Öte yandan, cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi de yakından takip edilecek.
2320 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,41 oranında düşüşle 2329 dolarda bulundu.
2384 - 2448 lira arasında işlem gören gram altın ise, şu sıralarda yüzde 0,33 kayıpla 2429 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.078,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.218,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.239,95 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.249,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 40.724,42 TL