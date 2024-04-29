Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatı, kritik haftaya negatif başladı. Küresel piyasalar, yarın başlayacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandı. Karar metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında verilecek mesajlarda, para politikasına ilişkin ipuçları aranacak. Öte yandan, cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi de yakından takip edilecek.

2320 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,41 oranında düşüşle 2329 dolarda bulundu.

2384 - 2448 lira arasında işlem gören gram altın ise, şu sıralarda yüzde 0,33 kayıpla 2429 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.078,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.218,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.239,95 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.249,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 40.724,42 TL