Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL, haftaya düşüş eğiliminde başlamasının ardından 32,4250 seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 29 Nisan 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, yeni haftaya da azalışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 32,4250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,7560, sterlin/TL yatay seyirle 40,6190'dan satılıyor.
Cuma günü gerileyen dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,4766'dan tamamlamıştı.
Dolar endeksi de geriliyor
Cuma günü yüzde 0,4 artışla 106,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 105,8 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri, bankanın faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.
Öte yandan, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü bildirdi.