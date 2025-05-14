İsviçre frangı, Euro karşısında güçlenebilir

ING analistleri, İsviçre Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla faiz oranlarını düşürmek için daha az alana sahip olması nedeniyle İsviçre Frangı'nın bu yaz güçlenebileceğini öne sürdü.

“Haziran ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi SNB faizlerini sıfıra çekecektir, ancak ideal olarak faizleri tekrar negatife çekmek istemez” değerlendirmesini yapan analistler, buna karşılık, ECB'nin mevduat faizini şu anda %2,25'ten %1,50-1,75 seviyesine indirebileceğini söyledi.

"Dahası, SNB'nin frankın yükselişini durdurmak için döviz müdahalelerini kullanma yeteneği, ABD'nin onu bir döviz manipülatörü olarak etiketleme tehdidi nedeniyle kısıtlanabilir" diyen ING, Euro'nun bir ay içinde şu anki 0,938 seviyesinden 0,920 franka düşmesini bekliyor.