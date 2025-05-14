  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de mortgage başvuruları arttı
Takip Et

ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86'ya çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de mortgage başvuruları arttı
Takip Et

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,4 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,86'ya çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,17'den yüzde 6,12'ye geriledi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının beklendiği gibi geçmesi ve piyasa hareketlerinin etkisiyle 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının sınırlı bir artış göstererek istikrarlı bir seyir izlediğini belirtti.

Haftanın öne çıkan haberinin konut satın almaya yönelik mortgage başvurularındaki artış olduğuna işaret eden Fratantoni, "Ekonomik belirsizliklere rağmen konut stokundaki artış sayesinde, son iki yıldan farklı olarak, satın alınabilecek daha fazla mülk bulunuyor ve bu arz artışı daha fazla işlem yapılmasını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Ekonomi
Alman hükümeti: Tarife belirsizliği küresel ticareti, üretimi ve yatırımları etkiliyor
Alman hükümeti: Tarife belirsizliği küresel ticareti, üretimi ve yatırımları etkiliyor
Euro Bölgesi CDS'leri 8 haftanın en düşüğünde
Euro Bölgesi CDS'leri 8 haftanın en düşüğünde
Rusya-Ukrayna savaşı hangi dengeleri değiştirdi?
Rusya-Ukrayna savaşı hangi dengeleri değiştirdi?
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinde uzlaştı
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinde uzlaştı
Fitch: ABD-Çin ticaretinde gerilim azaldı ama belirsizlik sürüyor
Fitch: ABD-Çin ticaretinde gerilim azaldı ama belirsizlik sürüyor
Çin ve ABD'den karşılıklı vergi indirimi | Fitch: Ticaretin normalleştiğine işaret etmiyor
Fitch: Ticaretin normalleştiğine işaret etmiyor