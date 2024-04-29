Threads, Türkiye'de erişime kapatıldı: İşte nedeni...

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz haftalarda Instagram'a bağlı mikroblog platformu Threads'e geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Bu karar doğrultusunda Threads, Rekabet Kurumu'nun emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de erişime kapatıldı.

Threads uygulamasındaki bildirim şu şekildeydi:

"Düzenleyici kurum kararı nedeniyle Threads artık Türkiye'de kullanılamayacak

Rekabet Kurumunun kararı nedeniyle, Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Profilin devre dışı bırakılacak fakat bilgilerini indirebilir ve profilini istediğin zaman silebilirsin. Türkiye'deki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz."

Ne olmuştu?

Meta Platforms ile ilgili geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda, şirkete günlük 4.8 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ek olarak, Rekabet Kurumu, Instagram ve Threads uygulamaları arasında gerçekleşen veri transferi sonucu meydana gelebilecek veri entegrasyonunu önlemek amacıyla geçici bir önlem kararı almıştı.

Rekabet Kurumu açıklamasına göre Meta, Instagram ile Threads'i birbirine bağlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal etmişti.