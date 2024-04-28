Instagram’da bulunan bir özellik WhatsApp’a geliyor

Geçtiğimiz günlerde popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, beta sürümünde çevrimdışı bir şekilde dosya paylaşım özelliğini test ettiği ortaya çıkmıştı. Yeni özellikler test etmeye devam eden uygulamanın yakın bir zamanda ise Instagram Hikayeler'de bulunan bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, WhatsApp gelecekteki bir güncellemede kullanıcıların durum güncellemelerine hızlı bir şekilde tepki vermesini amaçlayan, yeni bir özelliği test ediyor. Bu geliştirmeyle kullanıcılar, durum güncellemelerini beğenerek memnuniyetlerini kolayca ifade edebilecek.

Bu yeni özellik ile emojiler kullanılarak durum güncellemelerine verilen tepkiler, genellikle konuşma içinde görünecek.