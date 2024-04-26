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Instagram'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Mesaj atmayı kolaylaştıracak

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni bir mesajlaşma seçeneği ortaya çıktı. Buna göre, kullanıcıların profillerine, arama çubuğu benzeri mesaj yazma çubuğu gelecek.

Haber Merkezi
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Instagram'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Mesaj atmayı kolaylaştıracak
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Sosyal medya plarformu Instagram'ın, mesajlaşmayı kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından tespit edilen bu yeni özellik, kullanıcıların profillerinde kendini gösterecek.

Instagram'ın en güncel sürümünde bir kullanıcının profiline girildiğinde "Takiptesin" ve "Mesaj" şeklinde seçenek görünüyor. Söz konusu yeni özellik ile bu kısmı tamamen kaldırılacak. Bunun yerine mesaj gönderilmesini sağlayacak bir baloncuk gelecek. Böylelikle kullanıcıya daha hızlı mesaj atılabilecek.

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