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Yapay zeka kullananlarda beyin aktivitesi azalıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, yapay zeka araçlarının özellikle gençlerde öğrenme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

Haber Merkezi
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Yapay zeka kullananlarda beyin aktivitesi azalıyor
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yapılan çalışmaya göre, büyük dil modelleri (LLM) kullanan kişiler daha düşük beyin aktivitesi gösteriyor ve özgün düşünme yetilerini kaybediyor.

Araştırmada 18-39 yaş aralığındaki 54 kişi üç gruba ayrıldı. Katılımcılardan SAT sınavına benzer denemeler yazmaları istendi. Birinci grup ChatGPT kullanırken, ikinci grup yalnızca Google'dan yararlandı. Üçüncü grup ise herhangi bir yardımcı araç kullanmadan yazdı. Katılımcıların beyin aktiviteleri EEG cihazlarıyla ölçüldü.

"Özgünlükten yoksun"

Sonuçlara göre, ChatGPT kullananların beyin aktivitesi en düşük düzeydeydi. Yazdıkları metinler birbirine benziyor, özgünlükten yoksun kalıyor ve her yeni denemede çaba düzeyleri daha da düşüyordu. Ayrıca bu grup, AI olmadan yazmaları istendiğinde önceki metinlerinden pek bir şey hatırlayamıyordu.

En yaratıcılar kendi başına yazmaya çalışanlar

Yapay zeka veya arama motoru kullanmayan grup ise en yüksek beyin bağlantısına sahipti. Bu grup, yazarken daha meraklı ve motiveydi; üstelik yazdıkları içerikten daha fazla memnuniyet duydular.

Araştırmanın örneklem sayısı küçük olsa da, erken aşamada yapılan bu tür çalışmalar, yapay zekanın özellikle beyin gelişimi ve öğrenme üzerindeki etkilerini anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Araştırmaya eşlik eden önceki çalışmalarda da benzer uyarılar yer alıyor. Bir çalışmaya göre, ChatGPT gibi sistemlerle daha fazla zaman geçiren bireyler kendilerini daha yalnız hissediyor. Mart ayında yayımlanan başka bir araştırma ise, üretkenliğin arttığını ancak bireylerin motivasyonunun azaldığını göstermişti.

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