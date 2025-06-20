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Türkiye'nin konuştuğu olayda karar bozuldu! H.K.G. davası yeniden görülecek

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 6 yaşında başlayan ve yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G. davasında verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Dava istinaf mahkemesinde yeniden görülecek.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin konuştuğu olayda karar bozuldu! H.K.G. davası yeniden görülecek
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İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken Kadir İstekli isimli tarikat mensubu ile zorla ‘evlendirilerek’ cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davada Yargıtay 9. Ceza Dairesi yeni bir karar verdi.

Kadir İstekli çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan mahkemede 30 yıl hapis cezası alırken, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Gümüşel'in eşi 16 yıl 8 ay cezaya çarptırılmıştı. 

İstinaf mahkemesi kararları yetersiz bularak bozmuş ve yeniden görülen dava yerel mahkemede İstekli'nin cezası 36 yıla çıkmıştı.

Bu uygulamayı Yargıtay usulden bozdu. 

Gazeteci Alican Uludağ, Yargıtay'ın istinafın dosyayı yerel mahkemeye göndermesini usule aykırı buldu ve dosyanın istinaf tarafından bakılmasını istedi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı sonrası dosya İstanbul Bölge 20. Ceza Dairesi’nde yeniden görülecek.

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