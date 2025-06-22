Tesla, otonom taksiler dönemini resmen başlattı

İlk etapta Tesla’nın 20 adet Model Y aracı kullanılacak. Direksiyon başında sürücü bulunmayacak, ancak ön sağ koltukta bir güvenlik gözlemcisi yer alacak. Araçlar, Tesla’nın “Full Self-Driving” (FSD) yazılımının gelişmiş bir sürümüyle çalışıyor. Bu sistem, sekiz kamerayla çevresini algılayarak otonom sürüş sağlıyor.

Tesla, gelecekte direksiyon ve pedal bulunmayan özel robotaksi modelleri de devreye sokmayı planlıyor. Bunlar arasında Cybercab adında küçük bir sedan ve Robovan adında daha büyük çok koltuklu bir model bulunuyor. Bu araçların 2026 itibarıyla hizmete girmesi bekleniyor.

Büyüme stratejisinde robotaksilerin rolü ne olacak?

Elon Musk, robotaksi hizmetlerinin Tesla’nın piyasa değerine 5 ila 10 trilyon dolar katkı sağlayabileceğini öne sürüyor. Şirketin şu anki piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar. Tesla’nın ana gelir kaynağı olan otomobil satışları ise son dönemde düşüşte.

ARK Invest, 2029 itibarıyla Tesla’nın kazançlarının %90’ının otonom araç servislerinden gelebileceğini tahmin ediyor. Ancak bazı yatırımcılar bu tahminlere temkinli yaklaşıyor. Yatırımcı Gary Black, Tesla hisselerini bu nedenle sattığını açıkladı.

Hizmetin genişlemesi için adımlar atılacak

Waymo haftalık 250.000 ücretli yolculukla sektör lideri konumunda. Amazon’un sahibi olduğu Zoox da Las Vegas ve San Francisco’da test sürüşleri yapıyor. Tesla ise önümüzdeki dönemde hizmeti San Francisco, Los Angeles ve San Antonio gibi büyük şehirlere genişletmeyi planlıyor.

Musk, ileride kişisel Tesla araçlarının da FSD yazılımıyla otonom taksiye dönüşebileceğini belirtti. Bu sistemin hem Airbnb hem Uber modelini birleştireceğini söylüyor.