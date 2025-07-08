Veri koruma, yalnızca hukukçulara değil, uzmanlara da açık olmalı

Disiplinli bir yaklaşımın Türkiye’nin dijital dönüşüm ve veri güvenliği hedefleri için kritik olduğunu vurgulamayan Torun, bilişim sektörünün hak ettiği değeri görmesinin ülkemizin ilerleyen yıllarda teknoloji alanında gelişmesinin önemli olduğunu vurgulayarak şu açıklamaları kaleme aldı:

“MEBİAD Bilişim Sektörü Derneşği olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 6 Aralık 2021 tarihinde yayımladığı “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programını, Türkiye’nin veri güvenliği ve dijitalleşme hedefleri açısından önemli bir gelişme olarak görmekteyiz.

Ancak İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından bu düzenlemelere karşı açılan iptal davası, veri koruma alanında konu hakkında uzmanlığı olmayan kişi/kurumların konuya dahil olmalarına sebep olacaktır. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında tanımlanan “Veri Koruma Görevlisi” rolü, yalnızca hukukçulara değil; bilişim, denetim, süreç yönetimi gibi alanlardan gelen profesyonellere de açıktır.

Mesleki açıdan pek mümkün değil

Kişisel verilerin korunması yalnızca hukuki değil; aynı zamanda teknik, organizasyonel ve süreçsel bir sorumluluktur. Türkiye'de de bu alanda başarı, hukukçularla değil, bilişim uzmanlarının aktif şekilde süreçlerde yer almasıyla mümkündür. Zira işin hukuk kişisel verilerin korunmasının ihlali işe sürece dahil olacaktır. Burada işin hukuk boyutu, bilişim uzmanlarının konu hakkındaki dikkat edilecek hususların belirlenmesi noktasında yardımcı rol oynayabilir. Hukuk alanındaki kişilerin veri koruma görevlisi olması, meslekleri açısından pek mümkün değildir. Ancak bilişim uzmanları bu görevi fiili olarak yapabileceklerdir. Aksi durumda hukukçularımız, yanlarına alacakları bilişim uzmanları ile bu süreçleri yürütebilirler.

Söz konusu iptal talebi kabul edilirse hem uygulayıcıların yetkinleşme yolu tıkanacak hem de kurumların ihtiyaç duyduğu rehberlik ve teknik desteğe erişimi zarar görecektir. Burada hukukçuların devrede olmaları, süreci sadece ticari pazar olarak görmekten öte gitmeyecektir. İşi alacak ve bilişim uzmanlarına taşere edeceklerdir. Ülkemizde bilişim sektörü çalışanları hak ettiği itibarı görmek zorundadır.

MEBİAD olarak, çok disiplinli yetkinlikleri içeren bir sertifikasyon yapısının sürdürülmesini, ülkemizin GDPR ile uyumlu bir yapıya ulaşması ve dijital dönüşüm hedefleri açısından hayati görüyoruz.”