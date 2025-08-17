Zam pazarlığında yeni görüşme: Anlaşma sağlanamazsa memurlar iş bırakacak

Kamuda 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026 ile 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Hükûmetin verdiği 2 tekliften de memnun olmayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/Emekli Nöbette’ eylem çadırı kurdu. Hükûmet, 12 Ağustos tarihinde verdiği ilk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 ve 2027’de de ilk 6 ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için yüzde 4 zam teklif etmişti.

Önceki gün sunulan ikinci teklifinde hükûmet taban aylığa 1.000 TL zam teklifinde bulundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın “Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu, bizlere, sendikalara sahayı işaret etmektir” dedi. Hükûmetten gelecek son teklifi beklerken eylem hazırlığına da başlayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/Emekli Nöbette’ eylem çadırları kurdu.

Başkan Ali Yalçın, Ankara’daki eylem çadırında yaptığı konuşmada masadan bekledikleri teklifin hâlâ gelmediğini belirterek “Taban aylığa 1.000 lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız, bu hangi sorunumuzu çözecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün yeniden Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Işıkhan, görüşmede gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini belirterek “İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Ali Yalçın da mali disiplin söylemiyle çalışanların ücretlerinin baskılanmasından vazgeçilmesini talep etti.