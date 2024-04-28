YouTube’tan yeni karar: Video durduğunda reklam oynayacak

Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, videolar durdurulduğunda ekranda gözüken reklamları test ediyor.

Alphabet'in son finansal raporunun deüerlendirildiği toplantıda konuşan Google'dan Philipp Schindler, şirketin bu denemesinin olumlu sonuçlar getirdiğini açıkladı. Schindler, YouTube’un duraklatma reklamlarının güçlü marka yükselişi sonuçları elde ettiğini ve reklamverenlerden premium fiyatlandırma talep ettiklerini sözlerine ekledi.

YouTube, yeni reklam gösterimini ilk kez geçen yıl belirli bölgelerde denemeye başladığını açıklamıştı. O dönemde şirket, bir videoyu duraklattığınızda küçüleceğini ve yanında bir reklam görüneceğini söylemişti.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre Schindler, yeni reklam formatının YouTube'da ne zaman görünmeye başlayacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak bunların ilk olarak akıllı TV'lerde yayınlanacağını belirtti.