CHP'li Çiftci: Çağdaş, demokratik bir tüzük oluşturmak derdindeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP’nin 4-8 Eylül tarihlerinde yapacağı tüzük kurultayıyla ilgili son çalışmaları anlattı.

Çiftci, şunları kaydetti:

“Bizim tüzük kurultayına ilişkin bir iş takvimimiz var. Bu iş takvimimiz kapsamında 1-20 Nisan arasında, biliyorsunuz bizim örgütlenmemiz muhtarlık bölgesi temsilciliğine inen bir örgütlenme modeli. Muhtarlık bölgesindeki bütün üyelerimizden tüzüğe ilişkin önerilerini toplayacak şekilde ilçe başkanlıklarımız bu takvimi başlattılar. 20 Nisan'dan sonraki süreçte de ilçe başkanlıklarımız; kendi kurullarını, komisyonlarını, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla ve ilçenin bileşenleriyle; kent konseyleri, kadın örgütleri, gençlik örgütleri, sivil inisiyatifler dolayısıyla buralarla çeşitli toplantılar yapıp kendilerine gelen önerileri süzerek bir raporlama haliyle il örgütlerimize gönderecek. İl örgütlerimiz de benzer kurumlarla, kendi yönetimleriyle, ilçe başkanlarıyla bir araya gelecek. Bir raporlamayı yapacaklar ve genel merkezimize gönderecekler. Aynı zamanda kendi sistemimizde, ‘önergi.chp.org.tr’ sisteminden önerileri de biz gerek seçmenden gerek üyemizden talep ettik. Online olarak 8 bin öneri geldi. Posta yoluyla da 2 bini geçen sayıda öneri geldi. Biz şu anda onların da derleme ve tasniflerini yapmaya başladık. Bir yandan da o sürecimiz yürüyor.

Eski genel başkanlara ziyaret

Aynı zamanda Avrupa'daki sol, sosyal demokrat, sosyalist bütün partilerin ve yine demokrat muhafazakar partilerin tüzüklerini Türkçe’ye çevirttik ve onların da incelemesine başladık. Günümüz koşullarına uygun, çağdaş, demokratik bir tüzük oluşturmak derdindeyiz. Bu noktada anayasal kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle; bunların genel merkezleriyle kendimizin sürdüreceği bir planlamamız var. Onlara bir ziyaret silsilemiz gerçekleşecek. Hayatta olan bütün önceki dönem milletvekillerimize, parti meclisi üyelerimize, genel başkan yardımcılarımızın hepsine bir mektup yazıp önerilerini bize iletmelerini rica ettik onlardan. Onların önerileri geliyor bir taraftan. Yine bugüne kadar partimizde seçim-hukuk işleri ve örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılarımızı davet edeceğimiz, belki bugün değil ama biz periyotta onlara davet edeceğimiz, onlarla bir iki toplantı yapmayı değerlendiriyoruz. Önceki genel başkanlarımızı tek tek ziyaret edip onların görüş ve önerilerini alacağım. Böyle bir planlamamız söz konusu.

CHP'nin tüzüğünü en çağdaş ve en demokratik şekilde ve bütün katılımla biz bir araya getireceğiz. Genel başkanımızın sık sık söylediği ‘Dijital Demokratik Katılım Sistemi’miz var. Yani üyemize, kurultay delegemize, milletvekilimize, parti meclis üyemize sistemimiz üzerinden bir soru yöneltip onların yanıtlarına göre de bir şekillendirme gerçekleştirebiliyor durumdayız altyapı olarak. Şimdi kurultay delegelerimize, ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza derleme işlemimiz bittikten sonra çeşitli sorularla onların da görüşlerini ayrıca toplayıp en katılımcı, en demokratik şekilde bu tüzüğü gerçekleştireceğiz. 4 Eylül'de başlatacağız tüzük kurultayımızın ilk gününü. CHP'nin ilk kurultayı Sivas Kongresi'dir. O gün parti meclisimizi belki Sivas'ta toplayarak ilk günümüzü bu şekliyle değerlendirip ondan sonra üzerine çok konuşacağımız, çok tartışacağımız ve en doğru, en akılcı yolu bulacağımız bir tüzüğü hep birlikte gerçekleştireceğiz.” (ANKA)