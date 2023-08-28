CHP'li Uyar: Vatandaşa 7 ayda 22 milyar lira ceza kesildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Uyar’ın, 2023 yılının ilk 7 ayına ait vatandaştan toplanan cezalarla ilgili yaptığı çalışmaya göre, bu yılın ilk 7 ayında hazine gelirlerinin 21 milyar 895 milyon 723 bin TL’lik kısmı vatandaşlara kesilen cezalardan oluştu. Bu oran, geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına göre 3 milyar 289 milyon TL arttı. Sadece Temmuz ayında vatandaşa kesilen toplam ceza miktarı geçen yılın aynı ayına göre üç kat artış gösterdi. Seçimin yapıldığı mayıs ayında vatandaşlara kesilen cezaların toplamı 2 milyar 785 milyon 827 bin TL iken, bu oran seçimden hemen sonra haziran ayında 2 milyar 99 milyon 835 bin TL oldu. Temmuz ayında rekor kırarak 7 milyar 147 milyon 244 bin TL’ye yükseldi.

Sadece Temmuz ayında vatandaşa kesilen toplam ceza miktarının geçen yılın aynı ayına göre üç kat artış gösterdiğini belirten Uyar, mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından geçen iki aylık süreçte vatandaşa kesilen cezaların toplam miktarının ise 9 milyar 247 milyon TL’yi bulduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Uyar, şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz yılın Temmuz ayındaki bütçe verilerine göre; vergi, idari, yarı ve diğer ceza kalemlerinden toplam kesilen ceza tutarı 2 milyar 314 milyon 731 bin TL ’idi. Bu yıl ise aynı kalemlerde kesilen toplam ceza ise 7 milyar 147 milyon 244 bin TL oldu. Rakamlara göre bir yıl öncesinin aynı ayına göre cezalarda yaklaşık üç kat artış oldu. Yine bütçe verilere göre, bu yılın Haziran ayında devletin topladığı vergi cezası 1 milyar 91 milyon TL iken, Temmuz ayında bu rakam tam dört kat artarak, 4 milyar 493 milyon TL’ye yükseldi.”

Seçimden hemen sonra MTV, KDV, ÖTV zamlarıyla beli bükülen vatandaşlara bir darbenin de yüksek cezalardan geldiğini söyleyen Uyar, “Faizcilere ve yandaşlara gücü yetmeyen iktidarın gücü her zamanki gibi vatandaşlara yetmiş oldu. Seçim biter bitmez aradan geçen 2 ayda artan cezalar; iktidarın vatandaşları sadece hayat pahalılığı ile değil cezalar ile ezdiğinin de açık bir göstergesi. İktidarın ‘Yeni Türkiye Yüzyılı’ vatandaşlar için ceza yılına dönüşmüş oldu” dedi.