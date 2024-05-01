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Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanları ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak görüştü.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanları ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi vermek için CHP'nin önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü.

Özel, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

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